Cahit Zarifoğlu kimdir, sözleri nelerdir? Cahit Zarifoğlu şiirleri ve eserleri nelerdir?

32'nci ölüm yıl dönümünde anılan Cahit Zarifoğlu kimdir araştırılıyor. Gündemde trend olan isim Cahit Zarifoğlu sözleri ve şiirleriyle adından sıkça söz ettiriyor. 47 yaşındayken hayata gözlerini yuman şair Türk edebiyatının ' zarif abisi' olarak biliniyordu. Cahit Zarifoğlu ölüm yıldönümünde eserleriyle sosyal medyada konu olmayı sürdürüyor. Peki Cahit Zarifoğlu sözleri, şiirleri nelerdir? İşte Cahit Zarifoğlu hayat hikayesi…

Vefatının 32. yılında "Yedi Güzel Adam"ın şairi Cahit Zarifoğlu hakkında merak edilenler sizlerle...