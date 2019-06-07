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kimdir, sözleri nelerdir? Cahit Zarifoğlu şiirleri ve eserleri nelerdir?

Türk edebiyatının önemli ismi kimdir, hayat hikayesi merak edildi. Cahit Zarifoğlu ölüm yıl dönümünde anılıyor. Türk şair ve yazar Cahit Zarifoğlu gerek şiirleri gerekse sözleriyle gündemde aranan isimler arasında yer aldı. Türk edebiyatının efsane ismi Cahit Zarifoğlu şiirleri arasında; Menziller, Korku ve Yakarış, Hikâye yer alıyor. Ünlü şair Zarifoğlu, 1940 yılında Ankara´da dünyaya gelse de aslen Kahramanmaraşlıdır. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilk ve orta öğrenimini Siverek, Ankara, Kızılcahamam ve Kahramanmaraş´ta tamamladı. Zarifoğlu, Rasim Özdenören ve Necip Fazıl Kısakürek'in tavsiyesi üzerine Berat hanımla evlenmiştir. Peki , şiirleri ve eserleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 7.6.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 11:59
Cahit Zarifoğlu kimdir, sözleri nelerdir? Cahit Zarifoğlu şiirleri ve eserleri nelerdir?

32'nci ölüm yıl dönümünde anılan Cahit Zarifoğlu kimdir araştırılıyor. Gündemde trend olan isim Cahit Zarifoğlu sözleri ve şiirleriyle adından sıkça söz ettiriyor. 47 yaşındayken hayata gözlerini yuman şair Türk edebiyatının ' zarif abisi' olarak biliniyordu. Cahit Zarifoğlu ölüm yıldönümünde eserleriyle sosyal medyada konu olmayı sürdürüyor. Peki Cahit Zarifoğlu sözleri, şiirleri nelerdir? İşte Cahit Zarifoğlu hayat hikayesi…

Vefatının 32. yılında "Yedi Güzel Adam"ın şairi Cahit Zarifoğlu hakkında merak edilenler sizlerle...

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Cahit Zarifoğlu kimdir, sözleri nelerdir? Cahit Zarifoğlu şiirleri ve eserleri nelerdir?
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