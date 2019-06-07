Düğün yolunda ölüme gittiler

BUGÜN NELER OLDU

Tekirdağ'da önceki gün yaşanan trafik kazası faciasından geriye yürek burkan bir dram kaldı. Yanarak ölen 5 kadının cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ailelerinden DNA örnekleri alındı. Ölen 4 genç kızın Erzurum Üniversitesi'nden arkadaş oldukları, İstanbul'da buluşan kızlardan Büşra İbiş'in annesi Yasemin Kaynar İbiş'in Çanakkale'deki arkadaş düğününe kızları götürdüğü sırada kazanın yaşandığı ortaya çıktı.Kaza, önceki gün Çorlu TEM gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Erzurum'da üniversitede öğrenci olan Büşra İbiş, Melike Sülün, Nesrin Narin ve Şeyma Yavuz, arkadaşlarının düğününe gitmek için İstanbul'a geldi. Burada Büşra İbiş'in annesi Yasemin Kaynar İbiş, çocukları arkadaşlarının düğününe götürmek için yola çıktı.Çorlu TEM gişeleri mevkiine geldikleri sırada sapağı kaçırdıklarını fark ederek durmak istediler. Arkalarından gelen Mehmet V. yönetimindeki TIR, otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bir anda alev topuna dönen araç içinde bulunan Yasemin Kaynar İbiş (47), Büşra İbiş (25), Melike Sülün (25), Nesrin Narin (27) ve Şeyma Yavuz (26) yanarak can verdi. Aracın LPG'li olmasından dolayı alev aldığı bildirildi.Genç kızların Çanakkale'de bulunan ortak arkadaşlarının düğününe gitmek için Erzurum'dan geldikleri öğrenilirken, ölenlerin cansız bedenleri otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazelerin teşhisi için ailelerden DNA örnekleri alındı. Ölenlerden Yasemin Kaynar İbiş ve kızı Büşra İbiş'in İstanbul'da, Melike Sülün ile Nesrin Narin'in Kütahya'da, Şeyma Yavuz'un ise Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi. TIR şoförü Mehmet V. (50) tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kazada ölenler arasında bulunan Melike Sülün'ün Bursa'nın Orhangazi ilçesinde oturduğu belirlendi. Sülün'ün ailesi ise acı haberi alır almaz Çorlu'ya hareket etti. Kazada hayatını kaybeden Melike Sülün'ün Orhangazi'de eski balıkçılardan Şaban Sülün'ün kızı olduğu belirlendi. Melike Sülün'ün ağabeyi Hasan Özgür Sülün, 40 gün önce Nadır Deresi'nde hayatını kaybetmişti. Baba Şaban ve anne Emine Sülün 40 gün arayla ikinci evlat acısını yaşamış oldu. Kazada hayatlarını kaybedenlerin daha önce aynı üniversite öğrenci oldukları belirlendi.Ramazan Bayramı tatilinin başından bu yana yurt genelindeki trafik kazalarında 61 kişi yaşamını yitirdi. Alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen 31 Mayıs mesai bitiminden dün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda 61 kişi yaşamını yitirdi, 536 kişi yaralandı.