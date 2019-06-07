SON DAKİKA HABER! Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz ile ilgili flaş gelişme! Ecrin bebeğin ölümünde...

Türkiye'nin Mayıs ayının başlarından beri konuştuğu Ecrin bebek evine yakın ormanlık alanda ölü olarak bulunmuş ve herkesi yasa boğmuştu. Ecrin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözler Ecrin'in amcası Özkan Kurnaz'ın üzerinde olduğu için köy halkı ve olayı yakip eden kamuoyu şüpheli olarak bakıyordu. Özellikle Ecrin'in amcasının telefonunun emniyette incelenmesinin ardından ortaya çıkan mide bulandırıcı detaylar büyük tepki çekmişti.

AMCASI PARKTA GÖRÜLDÜ, DARP EDİLDİ

İşte olay ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları...