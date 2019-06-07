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SON DAKİKA HABER! Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz ile ilgili flaş gelişme! Ecrin bebeğin ölümünde...

Geçtiğimiz ay 'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan ve cansız bedeni parçalanmış halde bulunan Ecrin Kurnaz ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Uzun süredir 'nin konuştuğu minik Ecrin'in öldürülmesi olayında gözlerin üzerinde olduğu Ecrin'in amcası Özkan Kurnaz'a tepkiler gelmişti. Kamuoyunda "Ecrin'i amcası mı öldürdü?" sorusu tartışılırken, Ecrin'in amcası parkta görüldü. İşte son dakika haberinin dikkat çeken detayları...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2019 08:25 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 08:25
SON DAKİKA HABER! Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz ile ilgili flaş gelişme! Ecrin bebeğin ölümünde...

'nin Mayıs ayının başlarından beri konuştuğu Ecrin bebek evine yakın ormanlık alanda ölü olarak bulunmuş ve herkesi yasa boğmuştu. Ecrin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözler Ecrin'in amcası Özkan Kurnaz'ın üzerinde olduğu için köy halkı ve olayı yakip eden kamuoyu şüpheli olarak bakıyordu. Özellikle Ecrin'in amcasının telefonunun emniyette incelenmesinin ardından ortaya çıkan mide bulandırıcı detaylar büyük tepki çekmişti.

AMCASI PARKTA GÖRÜLDÜ, DARP EDİLDİ

İşte olay ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları...

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SON DAKİKA HABER! Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz ile ilgili flaş gelişme! Ecrin bebeğin ölümünde...
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