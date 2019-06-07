Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince dövdü

Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi,  olduğunu öğrenince dövdü

'da Ertan A. (37), internetten eskort sitesi üzerinden tanışıp, buluştuğu Deniz T.'yi (32),  olduğunu öğrenince, sokak ortasında dövdü. Ertan A.'ya tepki gösteren çevre sakinleri, polis ve mahalle bekçileri tarafından sakinleştirildi. Gözaltına alınan Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, "Sen sor diye yaptım" yanıtını verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 10:53
Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince dövdü

Olay, Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Ertan A. (37), internette, bir eskort sitesi üzerinden Deniz T. isimli kişiyle irtibata geçti. Sosyal medya üzerinden yaklaşık bir haftalık yazışmanın ardından Ertan A., Deniz T.'yi evine davet etti. Ertan A., evinin önünde buluştuğu Deniz T.'nin internette fotoğrafını gördüğü kişi olmadığını fark etti. Transseksüel olduğunu söyleyen Deniz T. ile Ertan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ertan A. kaldırımdaki parke taşını kapıp, Deniz T.'ye vurmaya başladı. Kavgayı gören çevre sakinleri, araya girdi.

Bursa'da fuhuş yapmak için internetten tanıştığı kişi transseksüel çıkınca tekme tokat dövdü

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Deniz T.'yi bırakıp, kaldırımda sigara yakan Ertan A., kendisine tepki gösteren mahallelinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Deniz T., ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Gelen polis ekipleri, Ertan E.'yi evinde gözaltına aldı. Bu sırada tepkilerini sürdüren çevre sakinlerini, mahalle bekçileri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürülen Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, "Sen sor diye yaptım" cevabını verdi.

Ertan E., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kağıthane'de dehşet! Patronlarını vurup kaçtılar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince dövdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN