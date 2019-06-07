Fatma Nur’un cesedi bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ta serinlemek için girdiği Hurman Çayı'nda akıntıya kapılarak boğulan Fatma Nur Karatut'un (14) cesedi, bir gün sonra 3 kilometre aşağıda bulundu. Ailesiyle önceki gün Afşin'in Dağlıca mahallesine pikniğe giden Fatma Nur, saat 17.00 sıralarında sıcaktan bunalınca, kız kardeşiyle birlikte çaya girdi. Ancak kısa süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Kıyıya çıkan kız kardeşi, durumu ailesine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı dalgıçlar, AFAD ve jandarma ekipleri geç saatlere kadar küçük kızı aradı. Ancak bir sonuç elde edemedi. Dün sabah yeniden başlayan arama çalışmalarında, Fatma Nur'un cesedi çaya girdiği yerden 3 kilometre aşağıda bulundu.Öte yandan Sakarya'nın Karasu ilçesi Akkum mevkisinde Şevki Kalıntaş (21), denize girdi. Bir anda gözden kaybolan genç, ekipler tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Antalya Belek'teki bir otelde ailesiyle tatil yapan Bahreynli Mohammed Ali Ahmed (7), havuzda boğularak can verdi. Batman Çayı'na giren Suriye uyruklu Süleyman Bozo (17) da kayboldu.