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Gölde 5.5 saatlik girişimi

Nişanlısı terk edince bunalıma giren makine mühendisi genç kız, ’nde boğazına cam parçası dayayarak girişiminde bulundu

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2019
Gölde 5.5 saatlik intihar girişimi

Adana'da yaşayan makine mühendisi Eda Arıkan (32), 4 ay önce eczacı M.K. ile nişanlandı. Ancak eczacı genç, anlaşamadıklarını iddia ederek 1.5 ay önce Arıkan'dan ayrıldı. Bu ayrılığa dayanamayan ve bunalıma giren genç kız, önceki gün Seyhan Baraj Gölü'nün kenarına geldi. Suya giren Arıkan, boğazına cam parçası dayayarak ayrıldığı nişanlısının gelmesini istedi. Polisin olay yerine genç kızın annesi S.A.'yı getirdi. Ancak genç kızı kimse ikna edemedi. Bunun üzerine su altı polisi botla göle açıldı. Cam parçasını boğazına dayayan genç kız ise kendisini öldürmekle tehdit ederek botu uzaklaştırdı.



NİŞANLISI GELMEDİ
Bu arada polis, cep telefonuyla genç kızın eski nişanlısına ulaştı. Ancak M.K., Kahramanmaraş'ta olduğunu ve gelemeyeceğini söyledi. Ümitleri tükenen Eda Arıkan, 5.5 saat direndikten sonra intihar girişimine son verdi. Gölden çıkarılan makine mühendisi ambulansla hastaneye götürüldü.

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Gölde 5.5 saatlik intihar girişimi
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