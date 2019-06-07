Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 7 Haziran 2019 Cuma ŞOK indirim kataloğundaki yeni fırsatlar!

Her hafta merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşların merakla beklediği ŞOK market indirimli ürünler kataloğu özenle takip ediliyor. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta daha çok kozmetik bakım ve yiyecek ürünlerinde indirim gözlenirken, diğer ürünlerde de epeyce bir indirim var. İşte ŞOK market aktüel indirim kataloğu..

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"Türkiye'nin 81 ilinde 6.642'yi aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000'e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını "tek yerden" ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015'in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016'da 1.000 adet ve 2017'de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.