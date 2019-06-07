İş kazasında cinayet şüphesi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da camcıda çalışan 17 yaşındaki Güven Karakuş, 11 yıl önce bir okulda tadilat işi yaparken öldü. Kayıtlara "iş kazası" olarak geçen olayla ilgili geçtiğimiz günlerde okul aile birliği başkanı M.E. mahkemeye ifade verdi. 4 yıl önce kapanan dosya yeniden açıldı. Olay, Ayazağa'da bir lisede 6 Eylül 2008'de meydana geldi. İddiaya göre, Karakuş tamirat için taşıdığı camın boynunu kesmesi sonucu hayatını kaybetti. 4 yıl süren davada Karakuş'a cam taşıtan Mehmet Eker, "taksirle öldürmek"ten 1 yıl 8 ay hapis aldı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi. 6 Mart 2019'da anne Aysel Karakuş, savcılığa başvurup oğlunun ölümüyle ilgili okul aile birliği başkanı M.E.'nin tanık olarak dinlenmesini istedi. Dosya yeniden açıldı. M.E. şunları söyledi: "Mehmet Eker elindeki tornavidayı çocuğun boyun ve omzunun arasına sapladı. Sonra çocuğu bir odaya kilitlediler. Çocuğu çıkardım, kaçtı, boynundan kanlar akıyordu."