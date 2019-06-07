Kardeş acısı

BUGÜN NELER OLDU

Babaları Suriye'deki iç savaşta ölünce, annesi ve kardeşleriyle birlikte Adana'ya gelen 17 yaşındaki İzzettin El Ahmed serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Annesi yakınlarına sarılıp ağıtlar yakarken, kardeşlerinden Enes ise bir yandan gözyaşı dökerken diğer yandan, ağabeyinin ayakkabılarını elinden bir an olsun bırakmadı.Suriye'nin Hama kentinde yaşarken 7 yıl önce iç savaşta hayatını kaybeden, Ali El Ahmed'in eşi Selma ve 5 çocuğu, savaştan kaçarak Adana'ya geldi. Sarıçam ilçesinde yaşayan ailenin en büyük çocuğu olan 17 yaşındaki İzzettin, bayramda kardeşi Enes ve arkadaşlarıyla İstiklal mahallesinde gezmeye çıktı. Havanın sıcak olması nedeniyle gençler serinlemek için bölgede bulunan gölete girdi. Ancak iyi yüzme bilmeyen İzzettin El Ahmed suda batıp çıkmaya başladı. Paniğe kapılan diğer çocuklar İzzettin'i kurtarmak istedi ama başarılı olamadı. Bunun üzerine çocuklar olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan bir inşaat şantiyesine giderek yardım istedi. Hemen gölete koşan şantiyedekiler, suya girerek genci dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları tüm müdahaleye rağmen talihsiz genci hayata döndüremedi. Acı haberi alan ve yakınlarıyla birlikte olay yerine gelen anne Selma El Ahmed oğlunun arkasından ağıtlar yaktı. Ağabeyini kurtarmak için gölete giren ve üzeri çamur içinde kalan Enes ise bir yandan emniyet güçlerine olayı anlatırken diğer yandan gözyaşı döktü.İzzettin El Ahmed'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Enes ise ağabeyinden geride kalan ayakkabılarını bir an olsun elinden bırakmadı. Bu arada Adana'nın Yumurtalık ilçesinde halk plajında denize giren kimliği belirlenemeyen Suriyeli genç kayboldu. Tüm aramalara rağmen genç bulunamadı.