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'deki faciada 4 işçi hayatını kaybetmişti... Fabrika sahibi için flaş karar

'nin Çayırova ilçesinde, 4 işçinin yangında yaşamını yitirdiği tekstil fabrikasında soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında, fabrika sahibi ve binayı kiralayan kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 7.6.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 15:28
Kocaeli'deki faciada 4 işçi hayatını kaybetmişti... Fabrika sahibi için flaş karar

Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ev tekstil ürünleri üretimi yapılan fabrikada dün yangın çıktı. Alevler, 4,5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kocaeli'de fabrika yangını



Fabrikada mahsur kalan 4 işçi, yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen 5 işçi de hastanede tedaviye alındı. İşçilerin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 4 işçiden 3'ünün Suriye uyruklu, 1'inin ise Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi. Otopsi sonucu işçilerin kimlikleri belirlenecek.



SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan bugün fabrikada soğutma çalışmalarına devam edilirken, enkazdan hala dumanların yükseldiği görüldü. Bir ara enkazdan küçük alevler yükselirken, itfaiye ekibi su tuttu.



FABRİKA SAHİBİ GÖZALTINDA

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangınla ilgili 2 savcı görevlendirirken, 30 kişinin ifadesi alındı. Fabrikanın sahibi ile binayı kiraya veren kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, kaçak olarak çalıştığı öğrenilen 8 yabancı uyruklunun, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Son dakika: Kocaeli'de fabrika yangını! Dev fabrika alevlere teslim oldu

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