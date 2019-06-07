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Köprü ve otoyollar kaç gün ücretsiz olacak? Bayram dönüşü köprü ve otoyollar için son durum nedir?

Çoğu vatandaş Ramazan Bayramı tatilini bitiyorken çoğu da hala tatilde. Ramazan Bayramı tatilini bitiren vatandaşlar içinse dönüş yolu gözüktü. Dönüş için yola koyulmaya hazırlanan vatandaşlar köprü ve otoyolların kaç gün ücretsiz olacağını merak ediyor. Peki ? Köprü ve otoyollarda ücret kesilecek mi? Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü gibi kullanımı oldukça yoğun olan yerler için vatandaşlar araştırmalar yapıyorlar. Buna göre hangileri ücretsiz? İşte haberin detayları..

Giriş Tarihi: 7.6.2019 13:17
Köprü ve otoyollar kaç gün ücretsiz olacak? Bayram dönüşü köprü ve otoyollar için son durum nedir?

Bayram dönüşü için çoğu vatandaş hazırlıklara başladı. Gidiş ne kadar yoğun ve trafiği yüksekse bayram dönüşü için de benzer durumlar geçerli. Ramazan Bayramı dönüşü için hazırlık yapan vatandaşların en merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağıdır. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak." açıklamasında bulunmuştu. Peki, hangi yollar kaç gün ücretsiz olacak? İşte, o konu ile ilgili bilgiler..

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç, KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ile köprülerin, bayram tatili süresince ücretsiz olacağı müjdesini veren Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar süreceğini kaydetti.

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Köprü ve otoyollar kaç gün ücretsiz olacak? Bayram dönüşü köprü ve otoyollar için son durum nedir?
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