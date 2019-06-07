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Minik Ecrin'in üvey amcasından haberi geldi! 'ı kim öldürdü?

Tüm Türkiye 'ın katili hakkında gelecek haberine kilitlendi! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan minik Ecrin'i arama çalışmaları 'da başlamış, AFAD ve Jandarma ekipleri de aralıksız arama çalışmalarını sürdürmüştü. Ecrin'in üvey amcası , üvey babası Deniz Kurnaz, üvey babannesi Hacer Kurnaz ve annesi Sevcan Kurnaz canlı yayına katılmıştı. Ecrin'in cansız bedeni parçalanmış halde köye yakın dere kenarında bulundu; tüm oklar Özkan Kurnaz'ı gösterirken yaşanan son dakika haberi herkesin ilgisini çekti! Ecrin'i kim öldürdü? Herkes bu sorunun yanıtını araştırıyor...

Giriş Tarihi: 7.6.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 12:09
Minik Ecrin'in üvey amcasından son dakika haberi geldi! Ecrin Kurnaz'ı kim öldürdü?

ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan Ecrin'in durumu herkesi yasa boğdu. Ecrin'in cesedinin bulunmasından sonra üvey amca 'ın telefonundaki internet aramalarında çıkan bulgularla da birlikte vatandaşlar Özkan'ın suçlu olduğunu düşünüyor. Öyle ki yaşanan son olay bu durumu gözler önüne serdi. Ecrin yaşında kızı olduğunu söyleyen bir vatandaş Özkan'ı parkta gördüğünü ve saldırdığını itiraf etti; Özkan da bu durumdan sonra darp raporu alıp şikayetçi oldu! Ecrin'i kim öldürdü? Hem emniyet güçleri hem de savcılık incelemeleri sürüyor; işte ayrıntıları...

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Minik Ecrin'in üvey amcasından son dakika haberi geldi! Ecrin Kurnaz'ı kim öldürdü?
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