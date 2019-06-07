Minik Ecrin'in üvey amcasından son dakika haberi geldi! Ecrin Kurnaz'ı kim öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan Ecrin'in durumu herkesi yasa boğdu. Ecrin'in cesedinin bulunmasından sonra üvey amca Özkan Kurnaz'ın telefonundaki internet aramalarında çıkan bulgularla da birlikte vatandaşlar Özkan'ın suçlu olduğunu düşünüyor. Öyle ki yaşanan son olay bu durumu gözler önüne serdi. Ecrin yaşında kızı olduğunu söyleyen bir vatandaş Özkan'ı parkta gördüğünü ve saldırdığını itiraf etti; Özkan da bu durumdan sonra darp raporu alıp şikayetçi oldu! Ecrin'i kim öldürdü? Hem emniyet güçleri hem de savcılık incelemeleri sürüyor; işte son dakika ayrıntıları...