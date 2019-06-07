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Saklı Cennet’te bayram yoğunluğu

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2019
Saklı Cennet’te bayram yoğunluğu
"Güneydoğu'nun Saklı Cenneti" olarak anılan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. İlçede kilometrelercearaç kuyrukları oluştu. Birecik Barajı'nın yapımı sırasında önemli bölümü su altında kaldıktan sonra "Güneydoğu'nun Saklı Cenneti" olarak anılan Halfeti'de, su altında kalan yerleşim yerlerinin üzerinde teknelerle dolaşan turistler, ilçenin doğal güzelliğine hayran kalıyor. Turistlere jet-ski ile Fırat'ın sularında su sporu yapma imkanı da tanınıyor.
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Saklı Cennet’te bayram yoğunluğu
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