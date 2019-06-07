Saklı Cennet’te bayram yoğunluğu

BUGÜN NELER OLDU

"Güneydoğu'nunSaklı Cenneti" olarak anılan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. İlçede kilometrelercearaç kuyrukları oluştu. Birecik Barajı'nın yapımı sırasında önemli bölümü su altında kaldıktan sonra "Güneydoğu'nun Saklı Cenneti" olarak anılan Halfeti'de, su altında kalan yerleşim yerlerinin üzerinde teknelerle dolaşan turistler, ilçenin doğal güzelliğine hayran kalıyor. Turistlere jet-ski ile Fırat'ın sularında su sporu yapma imkanı da tanınıyor.