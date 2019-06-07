Şelalede çektiği selfie son fotoğrafı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'dabir şelalede selfie çeken genç 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Akıllara durgunluk veren acı olay dün Orhaneli'nde meydana geldi. Furkan A. (17), ailesiyle piknik yapmak için ilçeye gitti. Bu sırada şelalenin bulunduğu yerdeki kayalıklara çıktı. Selfie çekeceği sırada ayağı kaydı. Yaklaşık 10 metere yükseklikten şelale suyunun biriktiği yere düştü. Olayı gören baba ve çevredeki vatandaşlar genci kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve dalış ekibi gönderildi. Dalgıçlar suyun 2.5 metre derinliğinden Furkan'ın cansız bedenini çıkardı. Çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu.