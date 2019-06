Haberler Yaşam Haberleri ŞOK market hafta sonu indirim kataloğu yayınlandı! ŞOK 8-11 Haziran arası hafta sonu fırsatları!

ŞOK market hafta sonu indirim kataloğu yayınlandı! ŞOK 8-11 Haziran arası hafta sonu fırsatları! Her hafta düzenli olarak takip edilen ŞOK market zincirinin yine her hafta oluğu gibi indirim kataloğu yayınlandı. ŞOK market hafta sonu indirim kataloğunda bu hafta en çok ev tekstil ve temizlik ürünlerinde indirim görülüyor. ŞOK kataloğu her hafta indirimleriyle vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. Hem ekonomik hem de uygun fiyatlı ŞOK market ürünleri indirim fırsatlarını kaçırmayın..

Giriş Tarihi: 7.6.2019 17:13 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 17:13