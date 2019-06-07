ŞOK market hafta sonu indirim kataloğu yayınlandı! ŞOK 8-11 Haziran arası hafta sonu fırsatları!

Her hafta merakla güncellenmesi merakla beklenen ŞOK market zinciri hafta sonu indirim kataloğu yayınlandı. Vatandaşların hem ekonomik olarak hem her ürünün çeşidiyle bulabileceği bir market olarak tercih ettiği ŞOK market zincirinde hafta sonu indirimlerinde özellikle ev tekstil ürünlerindeki gözle görülür indirim dikkat çekiyor. Kadın terlik 12,95 TL. Kapitone yatak örtüsü 49,90 TL. Kanaviçe kurulama bezi 4,99 TL.

Hepsi ve daha fazlası için ŞOK hafta sonu fırsat kataloğunu kaçırmayın..

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