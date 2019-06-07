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ŞOK market hafta sonu indirim kataloğu yayınlandı! ŞOK 8-11 Haziran arası hafta sonu fırsatları!

Her hafta düzenli olarak takip edilen ŞOK market zincirinin yine her hafta oluğu gibi indirim kataloğu yayınlandı. ŞOK market hafta sonu indirim kataloğunda bu hafta en çok ev tekstil ve temizlik ürünlerinde indirim görülüyor. ŞOK kataloğu her hafta indirimleriyle vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. Hem ekonomik hem de uygun fiyatlı ŞOK market ürünleri indirim fırsatlarını kaçırmayın..

Giriş Tarihi: 7.6.2019 17:13 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 17:13
ŞOK market hafta sonu indirim kataloğu yayınlandı! ŞOK 8-11 Haziran arası hafta sonu fırsatları!

Her hafta merakla güncellenmesi merakla beklenen ŞOK market zinciri hafta sonu indirim kataloğu yayınlandı. Vatandaşların hem ekonomik olarak hem her ürünün çeşidiyle bulabileceği bir market olarak tercih ettiği ŞOK market zincirinde hafta sonu indirimlerinde özellikle ev tekstil ürünlerindeki gözle görülür indirim dikkat çekiyor. Kadın terlik 12,95 TL. Kapitone yatak örtüsü 49,90 TL. Kanaviçe kurulama bezi 4,99 TL.

Hepsi ve daha fazlası için ŞOK hafta sonu fırsat kataloğunu kaçırmayın..

ŞOK MARKET HAFTA SONU İNDİRİM FIRSAT KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN!

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ŞOK market hafta sonu indirim kataloğu yayınlandı! ŞOK 8-11 Haziran arası hafta sonu fırsatları!
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