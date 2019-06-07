Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika haberi: 50 bin TL harcayıp çocukluk hayalini gerçekleştirdi; Türkiye'de bir tek onda var!

haberi: 50 bin TL harcayıp çocukluk hayalini gerçekleştirdi; Türkiye'de bir tek onda var!

Her birey çocukken hayalini kurduğu şeyleri gerçekleştirmek ister, işte Bursa'da otomobil tamircisi olarak çalışan de o şanslı kişlerden. Soydan Demir DHA muhabirlerine yaptığı açıklamalarında çıraklık hayali olan 1986 model Kartal otomobilini kamyonete çevirdi; 50 bin lira harcayarak hayalini gerçekleştiren Demir'in bu modifiyesi yoğun şekilde ilgi görüyor! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 7.6.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 11:41
Son Dakika haberi: 50 bin TL harcayıp çocukluk hayalini gerçekleştirdi; Türkiye'de bir tek onda var!

Yolda gezerken bile görenlerin kendisini durdurup bu aracı nasıl bu hale getirdiğini sorduklarını dile getiren oto tamircisi , tam 50 bin TL harcayarak hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti. Efsane otomobilini önce ortadan ikiye kestiğini söyleyen Demir, daha sonraki aşamaları da anlattı.

Bursa'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini kamyonete çevirdi. Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten Demir, "Çocukluk hayalime kavuştum. Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika haberi: 50 bin TL harcayıp çocukluk hayalini gerçekleştirdi; Türkiye'de bir tek onda var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN