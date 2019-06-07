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sonuçları açıklandı! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları 6 Haziran bilet sorgulama sayfası

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından dün akşam gerçekleştirilen 6 Haziran 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, MPİ 6 Haziran Süper Loto çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 7.6.2019 10:09
Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları 6 Haziran bilet sorgulama sayfası

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen 6 Haziran Süper Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta büyük ikramiyenin devretmesi ile Süper Loto sonuçları için daha da artmıştı. Dün, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

6 HAZİRAN MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA

MPİ Süper Loto çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.40'ta çekildi ve 22.00'ye doğru açıklandı.

İşte dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

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Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları 6 Haziran bilet sorgulama sayfası
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