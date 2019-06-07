Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira ceza

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Tunceli'ninOvacık ilçesinde, koruma altındaki endemik bir tür olan ters laleleri toplayan 3 kişiye 180 bin 489 lira idari para cezası uygulandı. Tunceli Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, bölgeyi gezen doğaseverlerin görüntülediği bu kişilerin kimliği Vali Tuncay Sonel'in talimatı sonrasında belirlendi. Açıklamada, "Çevre Kanunu'nun 9. maddesini ihlal eden kabahatlilere biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri için aynı kanunun 20/K maddesine göre her bir şahsa ayrı ayrı 60 bin 163'er lira olmak üzere toplam 180 bin 489 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.