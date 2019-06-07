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'deki anne-oğul cinayeti polisin gayretiyle çözüldü

'nin Pertek ilçesinde Gülsüm (62) ile oğlu Cafer Taş'ın (30) evlerinde bıçaklanarak öldürülmesi olayı Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. Edinilen bilgiye göre, 21 Nisan 2019 akşamı Pertek ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde Gülsüm (62) ile oğlu Cafer Taş'ın (30) evlerinde bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip çalışmalarına başladı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 16:20
Tunceli'deki anne-oğul cinayeti polisin gayretiyle çözüldü

İlk olarak cinayetle ilgili 12 kişinin bilgisine başvururken ekipler, tespit ettikleri 6 şüpheliden 5'ini Pertek ilçesinde gözaltına aldı. Şüphelilerden Erkan Kos'un da (38) Adıyaman'ın Besni ilçesinde olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak 'ye getirilen Kos ve diğer 5 şüpheli Tunceli Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

5 şüpheli, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Erkan Kos çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Tunceli'deki anne-oğul cinayeti polisin gayretiyle çözüldü
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