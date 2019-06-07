Tunceli'deki anne-oğul cinayeti polisin gayretiyle çözüldü

İlk olarak cinayetle ilgili 12 kişinin bilgisine başvururken ekipler, tespit ettikleri 6 şüpheliden 5'ini Pertek ilçesinde gözaltına aldı. Şüphelilerden Erkan Kos'un da (38) Adıyaman'ın Besni ilçesinde olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Tunceli'ye getirilen Kos ve diğer 5 şüpheli Tunceli Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

5 şüpheli, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Erkan Kos çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.