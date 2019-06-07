Yumurtanı uyandır sen de anne ol

Önce kariyer sonra bebek' seçimiyle annelik şansını kaçırdığını düşünen veya erken menopoz süreci yaşayan kadınların da anne olabilmesine imkân tanıyan "PRP Tedavisi" çok sayıda kadını anne yaptı. Trombositten Zengin Plazma (Platelet Rich Plasma) adlı tedavi yöntemi, yumurtaları uyardırıp gençleştiriyor.

'Yenileme ve Gençleştirme' özelliği olan ve PRP adı verilen yöntem sağlık alanında ilk olarak 1980'li yıllarda açık kalp cerrahisinde kullanıldı. Sonrasında diş hekimleri çene eklemi ameliyatlarında, ortopedistler eklem onarımında, plastik cerrahlar yüz gençleştirme işleminde, dermatologlar saç dökülmesinde yıpranmış dokuların onarılması amacıyla uyguladı. Kadın ve üreme sağlığı alanında ilk klinik çalışmayı ise Yunanlı doktorlar Konstantinos Pantos ve Kostas Sfakianoudis, 2016 yılında Avrupa Üreme Sağlığı Kongresi'nde sundu. PRP ile erken menopoz sorunu yaşayan, yumurta yetersizliği nedeniyle çocuk sahibi olamayan kadınların uyuyan yumurtalarına işlevsellik kazandırmak hedeflendi.







BİN 100 HASTAYA UYGULANDI

"PRP işleminde amaç hiç ya da çok az yumurtası kalmış kadının rahmindeki yumurta hücrelerinin yenilenmesi-gençleştirilmesi, uyuyanların uyandırılmasıdır" diyen Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp Bebek Bölüm Direktörü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş şunları söyledi: PRP, kadının kendi kanından elde edilen trombosit bakımından zengin kanın kadının rahmine tekrar verilmesi işlemi. Tedavi sadece rahim zarını uygun kalınlığa getirmek için değil, kötü yumurtalık rezervini iyileştirmek için de kullanılıyor. Bir yıldan fazla zamandır adet görmeyen kadınlara da PRP desteği yapılıyor. Aralık ayından bu yana bin 100 hastaya uyguladık. 6'sı kendiliğinden gebe kaldı. 14'ü tüp bebek yöntemiyle, 27 yaşında erken menepoza giren bir hastam ise menepoza girdim derken hamile kaldı. Hiç yumurtası olmayan kadınlarda bile PRP yöntemi ile yüzde 84 oranında yumurta oluşumunun sağladığını gördük.

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