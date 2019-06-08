4’ü çocuk 6 kişi boğularak öldü

Şanlıurfa'da, ailesiyle bayram ziyareti için Suruç'un Karataş mahallesine giden Mehmet Emin Birişik
(14), önceki gün serinlemek için sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılıp kayboldu. Arama çalışmaları dün sabah sonuç verdi. Birişik'in cesedini, suya girdiği yerden bir kilometre aşağıda bulundu.
Suriye'deki savaştan kaçıp Adana'ya yerleşen Mahmud İdris
(15), serinlemek için Yumurtalık Halk Plajı'nda denize girdi. Bir süre sonra kayboldu. Önceki gün ise cesedi bulundu.
Aksaray'da Ömer Faruk Pekdal
(21), önceki gün iki arkadaşıyla Ortaköy'deki Çatin Göleti'ne gitti. Suya girdikten sonra çırpınmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD'a bağlı dalgıçlar, Pekdal'ın cansız bedenine ulaştı.
Antalya'ya tatile giden Asım Başak
(70), önceki gün Adrasan Sahili'nde denize girdikten sonra çırpınmaya başladı. Vatandaşlar, yaşlı adamı sudan çıkardı. Ancak sağlık ekipleri yatıkları kontrollerde Başak'ın
öldüğünü belirledi.
Balıkesir Ayvalık'ta arkadaşları ile Sarımsaklı Halk Plajı'nda denize giren Ulaş Güngör
de (18), suda çırpınmaya başladı. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Ancak kaldırıldığı hastanede öldü.
Mersin Silifke'de ise ailesi ile Akyar Koyu'na giden Abdul Samet Akyüz
(10), girdiği denizde boğuldu.