4’ü çocuk 6 kişi boğularak öldü

BUGÜN NELER OLDU

Şanlıurfa'da, ailesiyle bayram ziyareti için Suruç'un Karataş mahallesine giden(14), önceki gün serinlemek için sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılıp kayboldu. Arama çalışmaları dün sabah sonuç verdi. Birişik'in cesedini, suya girdiği yerden bir kilometre aşağıda bulundu.Suriye'deki savaştan kaçıp Adana'ya yerleşen(15), serinlemek için Yumurtalık Halk Plajı'nda denize girdi. Bir süre sonra kayboldu. Önceki gün ise cesedi bulundu.Aksaray'da(21), önceki gün iki arkadaşıyla Ortaköy'deki Çatin Göleti'ne gitti. Suya girdikten sonra çırpınmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD'a bağlı dalgıçlar, Pekdal'ın cansız bedenine ulaştı.Antalya'ya tatile giden(70), önceki gün Adrasan Sahili'nde denize girdikten sonra çırpınmaya başladı. Vatandaşlar, yaşlı adamı sudan çıkardı. Ancak sağlık ekipleri yatıkları kontrollerdeöldüğünü belirledi.Balıkesir Ayvalık'ta arkadaşları ile Sarımsaklı Halk Plajı'nda denize girende (18), suda çırpınmaya başladı. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Ancak kaldırıldığı hastanede öldü.Mersin Silifke'de ise ailesi ile Akyar Koyu'na giden(10), girdiği denizde boğuldu.