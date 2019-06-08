Bayram tatili dönüş trafiği başladı! Trafik yoğunluğu uzun sürdü!

Ramazan Bayramı'nı sevdikleri ve aileleriyle birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul dışına çıktı. Her bayram olduğu gibi bu bayramda tatile gidiş ve tatilden dönüşte en önemli gündem maddesi trafik sorunu haline geldi.

Bayram tatili dönüş trafiği başladı..

Trafik sorununu en aza indirebilmek için çeşitli çalışmalar yapıldı. Örneğin;

Bu kapsamda dönüş yolunun en önemli geçiş noktalarından birisi durumundaki Yalova'nın Topçular Feribot İskelesinde de İDO tüm önlemlerini aldı.

Normalde 12 feribotun çalıştığı hatta ki feribot sayısı 17'ye çıkartıldı. Hafta sonunda yoğunluğa göre 2 feribotun daha Topçular hattına kaydırılması bekleniyor.

Topçular Feribot İskelesinden dün ve bugün toplamda 12 bin araç taşındı. Hafta sonuna kadar taşınan araç sayısının 21 bine ulaşması bekleniyor. Topçular Feribot İskelesini kullanan tatilciler de geçen yıllara oranla çok daha az bir yoğunlukla karşılaşıyorlar. Bu durumdan memnun olan tatilciler asıl korkularının İstanbul trafiği olduğuna da dikkat çekiyorlar.