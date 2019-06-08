Detoks diyeti nedir ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

Detoks diyeti yağ yakmak ve vücudu toksinlerden arındırmak için en iyi çözümler arasında yer alıyor. Bu diyeti yapmak ve daha sağlıklı görünüme sahip olmak isteyenler detoks diyetinin ne olduğunu merak ederek araştırıyor. Detoks diyetine ilişkin tüm detayları ve diyet listesini haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

DETOKS DİYETİ NEDİR?

Detoks diyeti, vücudu toksinlerden arındıran ve yağ yaktıran bir ödem atma diyetidir. Hazırladığımız detoks diyeti programına uyarak sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Ancak sadece beslenmenize dikkat ederek kilo vermenizi değil sporu da yapılacaklar listenizden eksik etmemeniz gerekir.

DETOKS DİYETİ NASIL YAPILIR?

Ödem atmak için günde 2 litre su içilmeli.

Ödem yapmaması için kafeinli içecekler tüketilmemeli.

Tuz, vücudun su tutmasına sebep olur. Tuzu azaltın.

3 ana öğün ve 3 ara öğün olmak üzere günde 6 öğün yenmeli.

Yemek aralarında olmak üzere günde 6 tane orta boy meyve tüketilmeli. Meyve günlük şeker ihtiyacını karşılar. Böylece çikolata, şekerleme türü aburcuburları aramazsınız.

Günde mümkünse 2, değilse 1 öğün sebze yenmeli.

Günde 45 dakika yürünmeli.

B vitamini stresi azaltır. Süt ürünleri, yeşil sebzeler bol miktarda tüketilmeli.

C vitamini su kaybını önler. Portakal, mandalina, greyfurt ve maydanoz, biber, turunçgiller, çilek, kivi, brokoli, kereviz.

Günde 2 bardak süt, yoğurt ya da kefir tüketilmeli.

İki günde bir ızgara et, tavuk ya da balık yenmeli.

Günlük detoks (ödem atma) diyeti listesi

Sabah uyanınca : 1 bardak limonlu ya da greyfurtlu ılık su içilmeli. Ilık su bağırsakları çalıştırır, temizler. Limon ve greyfurtun ise yağ yakma özelliği vardır. Ya da 1 bardak ılık su içilmeli ve 3 tane orta boy kuru kayısı ya da kuru erik yenmeli. Bu kuru meyveler da beğırsakları çalıştırır.

Sabah kahvaltısı:

2 ince dilim (50 gr. kadar) az yağlı beyaz peynir

2 ince dilim esmer ekmek

Domates, salatalık

Maydanoz ya da dereotu

Ara öğün:

Taze meyve

Öğle yemeğinden önce:

1 bardak limonlu ılık su.

Öğle:

Izgara balık, tavuk ya da kırmızı et (150 gr. kadar)

Yağsız yeşil salata ya da

Az yağlı sebze yemeği

1 kâse yağsız yoğurt

Yağsız yeşil salata ya da

Az yağlı nohut, yeşil mercimek, kırmızı mercimek ya da kuru fasulye yemeği

1 kâse yağsız yoğurt

Yağsız yeşil salata

Ara öğün:

1 meyve

3 dilim light bisküvi çeştilerinden biri

Akşam yemeğinden önce:

1 bardak limonlu ılık su ya da nane çayı.

Akşam yemeği:

Izgara balık, tavuk ya da kırmızı et (150 gr. kadar)

Yağsız yeşil salata ya da

Az yağlı sebze yemeği

1 kâse yağsız yoğurt

Yağsız yeşil salata ya da

Az yağlı nohut, yeşil mercimek, kırmızı mercimek ya da kuru fasulye yemeği

1 kâse yağsız yoğurt

Yağsız yeşil salata

?Akşam yemeğinden sonra:

1 meyve

Bitki çayı