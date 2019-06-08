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Feribotta parmağı kopan yolcu için seferberlik

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2019
Feribotta parmağı kopan yolcu için seferberlik
Muğla'da, Datça-Bodrum seferini yapan feribotta parmağı kopan yaralı, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği deniz ambulansı ile limana ulaştırıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. Datça-Bodrum seferini yapan "Kemalreis-3" feribotunda Turan Çıkaroğlu'nun (75) sağ yüzük parmağının kaportaya sıkışarak uç kısmından koptuğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı koordinesinde bölgeye Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ambulansı gönderildi. Bodrum Limanı'ndan hareket eden deniz ambulansı Çıkaroğlu'nu feribottan alırken, kendisinin kopan parmağı buz torbasında muhafaza edildi. Çıkaroğlu, hastaneye kaldırıldı.
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Feribotta parmağı kopan yolcu için seferberlik
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