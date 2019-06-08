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İki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye girişimini polis engelledi

Parkta oynayan iki kız çocuğuna bulunmak isteyen adam, vatandaşlar tarafından edilmek istendi. Durumu fark eden vatandaşlar, bir yandan tepki gösterirken diğer yandan da olayı çevreye duyurarak zanlının kaçmasını engelledi. Polis, Serdar K.'yı kalabalığın elinden güçlükle kurtardı ve gözaltına aldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2019 21:42 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 21:52
İki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye linç girişimini polis engelledi

Olay, akşam saatlerinde Malatya kent merkezindeki Vilayet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K., parkta oynayan 8 ve 9 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak istedi.

Parkta oturan vatandaşlar durumu fark ederek Serdar K.'ya tepki gösterdi. Çevredekiler olayı duyarak Serdar K.'yı linç etmek istedi.

Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri kalabalığın içerisine girerek, Serdar K.'yı güçlükle kurtardı. Yere yığılan Serdar K., çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Vücuduna aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle hafif yaralanan Serdar K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye linç girişimini polis engelledi
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