İstanbul’da ‘Sakallı Ejder’ baskını

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Polisi, uluslararası CİTES sözleşmesi gereği satın alınan ancak satışının yapılması özel izne tabi olan egzotik hayvanların sosyal medyadan satıldığını tespit edince polisler, müşteri kılığında satıcılarla irtibat kurdu. 80 santim boyunda kahverengi renkli İguana'yı 10 bin TL'ye satmaya çalışan öğretmen T.A. gözaltına alındı. Yine tehlikeli bir tür olan "Leopart Gecko Geco" cinsi kertenkele ve "Kraliyet Kobrası" cinsi beyaz bir yılanı satmaya çalışan F.T. ve Y.S. de yakalandı. Alıcı kılığındaki son baskında ise bir adet "Sakallı Ejder" cinsi kertenkeleyi satmaya çalışan A.G. yakalandı. 4 şüpheliye 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Ele geçen tüm hayvanlar ise Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.