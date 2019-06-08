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'da akrabalar arasında : 4 ölü, 1 yaralı

'nun İhsangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 9.6.2019 06:48
Kastamonu'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozarmut köyünde yaşayan Kadir Gideroğlu ile akrabaları arasında şebeke suyu arızasının tamiratı sırasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada Gideroğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olayın ardından jandarma tarafından köyde ve İhsangazi Devlet Hastanesi önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

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Kastamonu'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı
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