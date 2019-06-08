Kastamonu'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozarmut köyünde yaşayan Kadir Gideroğlu ile akrabaları arasında şebeke suyu arızasının tamiratı sırasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada Gideroğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Olayın ardından jandarma tarafından köyde ve İhsangazi Devlet Hastanesi önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.