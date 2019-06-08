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Küçük kızı kurtardı

14 yaşındaki Gamze’yi kaçırdığı iddia edilen enişte Mehmet ali Akkaya canlı yayında tutuklandı

Giriş Tarihi: 8.6.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 11:36
Küçük kızı Esra Erol kurtardı

'da programında yaşanan olay karşısında izleyiciler büyük bir şok yaşadı. Canlı yayına katılan Mehmet Rüzgar, 14 yaşındaki kızının eniştesi Mehmet Ali Akkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti. 3 ay önce ortalıktan kaybolan Gamze'nin teyzesinin resmi nikahlı kocası olan Mehmet ali Akkaya'nın aşk mesajları yazarak küçük kızı kandırdığı, ikamet ettiği Gaziantep'e çağırdığı zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu, uyuşturucuya alıştırarak fuhuşa sürüklendiği iddiası üzerine yayının ertesi günü gelen ihbarları değerlendiren Esra Erol küçük Gamze'ye Gaziantep'te ulaştı.

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Küçük kızı Esra Erol kurtardı
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