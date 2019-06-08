Küçük kızı Esra Erol kurtardı

Esra Erol'da programında yaşanan olay karşısında izleyiciler büyük bir şok yaşadı. Canlı yayına katılan Mehmet Rüzgar, 14 yaşındaki kızının eniştesi Mehmet Ali Akkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti. 3 ay önce ortalıktan kaybolan Gamze'nin teyzesinin resmi nikahlı kocası olan Mehmet ali Akkaya'nın aşk mesajları yazarak küçük kızı kandırdığı, ikamet ettiği Gaziantep'e çağırdığı zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu, uyuşturucuya alıştırarak fuhuşa sürüklendiği iddiası üzerine yayının ertesi günü gelen ihbarları değerlendiren Esra Erol küçük Gamze'ye Gaziantep'te ulaştı.