Otomobili üzerimize sürdün cinayeti

Sivas'ta, merkeze bağlı Köklüce köyünün İncesu mezrası yakınlarında balık tutan Bayram Köse'nin otomobili çamura saplanınca, telefonla aradığı oğlundan yardım istedi. Sivas Numune Hastanesi'nde ameliyathane teknikerliği yapan oğlu Osman Köse (30) de hemen yardım için yola çıktı. Osman Köse, mezra yakınlarına geldiğinde yolu sormak için bir kum ocağına girdi. Ancak bu sırada ocakta çalışan işçilerden E.Y. ve O.Y., "Otomobili üzerimize sürdün" diyerek Osman Köse ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerindeki tabancayı çıkaran E.Y., Osman Köse'ye ateş etti. Karnından vurulan ve ağır yaralanan Osman Köse, otomobille hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. İki işçi ise gözaltına alındı.



ÖLDÜRDÜ, 'ARKADAŞIMDI' DEYİP AĞLADI

Öte yandan Adana'da yaşayan İbrahim Kul (27) ve arkadaşı Samet Y. (27) önceki gece birlikte alkol alırken, aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Samet Y. arkadaşını bacağından bıçakladı. Pişman olan Samet Y., İbrahim Kul'u otomobile koyup hastaneye götürdü. Ana damarı kesilen Kul, aşırı kan kaybı nedeniyle kurtarılamadı. "Çocukluk arkadaşımdı" diyerek ağlayan Samet Y. ise gözaltına alındı.



KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde yaşanan Mehmet Yüksel (73) ile kardeşi Hakkı Yüksel (66) arasında önceki akşam arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Yüksel, kardeşi Hakkı Yüksel ve yengesi Rukiye Yüksel'i (60) bıçakladı. Hakkı Yüksel olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Rukiye Yüksel hastaneye kaldırılırken, Mehmet Yüksel ise tutuklandı.



İhsan TUNÇOĞLU - Bora ERDEM - Yüksel MENEKŞE / SABAH

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