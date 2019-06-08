Rüyada altın görmek ne anlama gelir? Rüyada altın görmek anlamı

Hemen hemen herkes rüya görür. İnsanlar gördükleri rüyaların yorumlanmasını isterler. Hatta bunun için rüya tabirciliği bile vardır. Rüyalar bilinçaltı ya da gerçekten olabilecek şeyler olabilir. Buna göre rüyada altın görmek hayırlı mıdır? Rüyada altın görmek şans mı getirir?

Rüyada görülen altının tabiri rüya sahibi için maddi manevi hayır demektir. ... Rüyada altın görmek, sıkıntıları aşmaya, sevinç ve refah getiren günlere işarettir. Bazı yorumlara göre de gam ve kederin getirisidir. Rüyada görülen altın kadar, rüyanın durumu ve nasıl görüldüğü de rüyanın yorumuna etki eder.

İşte rüyada altın görmenin hangi anlamlara geldiği..

Rüyada sahte altın görmenin anlamı: Evliler için boşanmak, bekârlar için de manevi bir kayıptır.

Rüyada altın bulmak: Rüyada bulunan altının pek çok yorumu vardır. Bulunan altının adedi de yorumda etkilidir.

Rüyada altın para görmek: Dedikoduya işaret ederken bir yandan da rüya sahibinin dini vecibelerini yerine getireceğine işaret eder.

Rüyada yığınla altın görmek: Altınları yığınlı bir şekilde gören kimse, birisiyle ilgili bir sırrı öğrenir. Rüyada evine yükler ile altın taşıdığını görmek, gerçekte evine gelecek mala delâlet eder.

Rüyada altın bozdurmak: Rüyada altın bozdurmak, keder ve hastalığa işarettir.

Rüyada cüzdan içinde altın görmek: Rüyada Cüzdanın içinde altın olduğunu görmek de emanete ve sırra işarettir.

Rüyada altın saklamak: Rüya sahibinin kendisine verilecek olan bir sırra veya çok şaşırtıcı bir olaya şahit olmaya işaret eder.