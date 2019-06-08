‘Sazak mukallidi’ ilk kez halkalandı

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Dünyanın en önemli kuş gözlem istasyonları arasında yer alan Aras Kuş Cenneti ve Halklama İstasyonunda yakalanan "sazak mukallidi" türü kuş, Türkiye'de ilk kez halkalandı. Tuzluca ilçesinde, KuzeyDoğa Derneği ile Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce yürütülen halkalama çalışmalarında, yeni bir kuş türüne rastlandı. Uzmanların yaptığı inceleme ve ölçümlerin ardından kurulan ağlarla yakalanan kuşun ana vatanı Orta Asya olan "Sazak Mukallidi" olduğu belirlendi. Geçmişte yine Türkiye'de görülen fakat halkalanamayan sazak mukallidi, KuzeyDoğa Derneği ekibince gerekli çalışmaların yapılmasının ardından halkalanarak doğaya salındı. Ana vatanı Orta Asya olan "sazak mukallidi", küçük boylu ve ötleğengiller ailesinin tanımlanması en zor üyeleri arasında yer alıyor.