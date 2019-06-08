Sedyeyle 2 kilometre taşıdılar

BUGÜN NELER OLDU

Zonguldak'ta önceki gün Harmankaya Şelaleleri'ne giden Berna B. (35), gezerken dengesini kaybederek düşünce ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ve AFAD ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Berna B.'yi 'ye sedyeyle 2 kilometre taşıyarak, ambulansa ulaştırdı. Hastanede tedavi altına alınan Berna B.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan Muğla Fethiye'deki ormanlık alanında eşiyle keçi otlatan Havana Keskin'in (46) aniden fıtık ağrısı başladı. Keskin, eşinin çağrısıyla gelen ekipler ve vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Sakarya Akyazı'da ise dağlık alanda motosikletiyle gezen A.E. düşüp yaralandı. Bölgeye, 3 kilometrelik dağı tırmanarak ATV ile ulaşan ekipler, yaralıyı ilçe merkezine götürdü.