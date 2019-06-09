58 milyon dolara bir ay uzay tatili

ABD uzay ajansı NASA, uzay turizmine başlamaya hazırlanıyor. Ajanstan yapılan yazılı açıklamada Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) 2020'nin başından itibaren turizme açılacağı duyuruldu. "30 güne kadar özel astronot misyonu" kapsamında başlatılacak program, istasyonunun ticari amaçlarla kullanılmasını sağlayacak. Program kapsamında yılda en fazla iki özel seyahat yapılabilecek. Yıllardır planlanan bu yolculuğu gerçekleştirmek isteyen her bir yolcu, gidiş dönüş için 58 milyon dolar ödeme yapacak. Uzay İstasyonu'na gitmeye hak kazanmak için turistlerin NASA'nın belirlediği tıbbi standartlara uygun olması ve özel eğitimleri geçmesi gerekiyor. İstasyonda kalacak turistlerin günlük yemek ve ihtihaç masrafları 35 bir dolar olacak. NASA'nın finans yöneticisi Jeff DeWit yaptığı açıklamada "Bu adım yeni maddi imkanlar sunuyor ve bu imkanları daha önce eşi benzeri olmayan bir şekilde pazarlamamamızı sağlıyor" dedi. Bu kararın, gelecekte uzay turizmi şirketlerini ortaya çıkarması bekleniyor. Elon Musk'ın SpaceX'i, 2023'te Ay'ın etrafına bir Japon milyarder ve sekiz sanatçı gönderecek. İlk parçası 1998'de yörüngeye fırlatılan UUİ, yeryüzünden 350 kilometre yukarda ve saatte 28 bin kilometreden daha yüksek bir hızda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyonda, 2011'den beri aralıksız olarak insanlar yaşıyor.

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