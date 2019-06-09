Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Arkadaşını öldürdü ‘Cinayet mi işledik’ dedi

Arkadaşını öldürdü ‘ mi işledik’ dedi

’da çocukluk arkadaşı ’u küfür ettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldüren Samet Y., tutuklandı. Katil zanlısı gazetecilere, “ mi işledik?” diye tepki gösterdi

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2019
Arkadaşını öldürdü ‘Cinayet mi işledik’ dedi
Adana'da yaşayan İbrahim kul (27) ve arkadaşı Samet Y. önceki gün, gece yarısı alkol almaya başladı. Çocukluk arkadaşı olan iki gençten İbrahim Kul iddiaya göre; Samet Y.'ye küfür etti. Samet Y. arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce İbrahim Kul, Samet Y. tarafından bıçaklandı. Daha sonra pişman olan Samet Y., kanlar içinde kalan arkadaşını kendi aracıyla Seyhan Devlet Hastanesine getirdi. İbrahim Kul yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken Samet Y. gözaltına alındı.

NE CİNAYETİ
Emniyetteki sorgusunda arkadaşını küfür ettiği için bıçakladığını söyleyen katil zanlısı adliyeye sevk edilirken bir gazetecinin "Neden cinayet işledin?" sorusuna "Ne cinayeti?" diye tepki verdi. Samet Y. daha sonra "Çekmeyin ne çekiyorsunuz, bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz. Cinayet mi işledik?" dedi. Samet Y., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken İbrahim Kul'un cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arkadaşını öldürdü ‘Cinayet mi işledik’ dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN