Arkadaşını öldürdü ‘Cinayet mi işledik’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

Adana'dayaşayan İbrahim kul (27) ve arkadaşı Samet Y. önceki gün, gece yarısı alkol almaya başladı. Çocukluk arkadaşı olan iki gençten İbrahim Kul iddiaya göre; Samet Y.'ye küfür etti. Samet Y. arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce İbrahim Kul, Samet Y. tarafından bıçaklandı. Daha sonra pişman olan Samet Y., kanlar içinde kalan arkadaşını kendi aracıyla Seyhan Devlet Hastanesine getirdi. İbrahim Kul yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken Samet Y. gözaltına alındı.Emniyetteki sorgusunda arkadaşını küfür ettiği için bıçakladığını söyleyen katil zanlısı adliyeye sevk edilirken bir gazetecinin "Neden cinayet işledin?" sorusuna "Ne cinayeti?" diye tepki verdi. Samet Y. daha sonra "Çekmeyin ne çekiyorsunuz, bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz. Cinayet mi işledik?" dedi. Samet Y., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken İbrahim Kul'un cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verildi.