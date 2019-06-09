Babalar Günü 2019 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Babalar Günü geri sayımı başladı

Haziran ayına girilmesiyle birlikte akla gelen ilk şeylerden biri de 2019 Babalar Gününün ne zaman kutlanacağı oldu. Her yıl en güzel hediyeler ve mesajlarla kutlanmaya devam eden Babalar Günü 2019 yılı için geri sayımı başladı. En değerli varlıklarımız olan babalarımız için en özel gün olan Babalar Günü bu yıl hangi güne denk geliyor merak edildi. Peki 2019 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte Babalar Günü ile alakalı merak edilenler…

Babalar Günü, babaları anımsama, onlara sevgi, saygı günü olarak her yıl Haziran ayının belirlenen gününde kutlanan özel bir gündür. İşte 2019 Babalar Günü tarihi ve merak edilenler…