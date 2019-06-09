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Beraber alkol aldığı arkadaşını öldürdü

'nın Seyhan ilçesinde, beraber alkol aldığı arkadaşı M.T. (17) tarafından bıçaklanan (28), hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 06:48 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 06:56
Beraber alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Özgencil, M.T. ve bir arkadaşı sulama kanalı kıyısında alkol alıp, sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında Özgencil ve M.T., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., yanında taşıdığı bıçakla Özgencil'i göğsünden ve kolundan yaraladı. Özgencil, kanlar içinde yığılırken, M.T. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgencil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan M.T. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Beraber alkol aldığı arkadaşını öldürdü
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