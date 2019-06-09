Dağcıyı kurtarırken helikopterden düşüp şehit oldu

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Niğde'nin?Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda tırmanış yapan 7 dağcıdan Bülent Tuncay, düşüp ayağını kırdı. Bölgede mahsur kalan yaralı dağcı için AFAD ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi bölgeye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile Konya'dan hareket eden MAK timi, yaralı dağcının bulunduğu bölgeye ulaştı. Dağcıyı kurtarmaya çalışan helikopterde bulunan Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (30), ipten kayarak düştü. Ağır yaralanan Harmankaya, askerler tarafından tekrar helikoptere alınarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan tüm müdahaleye karşın Harmankaya şehit oldu. Acı haber Konya'daki lojmanda kalan eşine askeri yetkililer tarafından bildirildi. Şehit Astsubay'ın anne ve babasının ise İzmir'de yaşadığı öğrenildi