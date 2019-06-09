Gazi Koşusu ne zaman? 2019 Gazi Koşusu tarihi belli oldu!

Gazi Koşusu ne zaman yapılacak? At yarışı severlerin heyecanla beklediği 93. Gazi Koşusu bu sene yapılacak. 2019 Gazi Koşusu'na kısa süre kaldı. Peki milyonların merakla beklediği Gazi Koşusu tarihi ne zaman? İşte detaylar…

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

93'üncüsü düzenlenecek olan Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek. 2019 Gazi Koşusu tarihi belli oldu.

Türk Yarışçılığının Derbisi Gazi Koşusu'nun kesin kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü sona erecek. 28 Haziran Cuma günü yapılacak jokey deklaresi ve ardından TJK TV'den de canlı yayınlanacak start kurası çekimi ile birlikte, 2019 yılının Gazi Koşusu'na katılacak safkanlar belli olacak.

2019 Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

En iyi derece Bold Pilot'a ait

2400 metre çim pistte koşulan Gazi Koşusu'nda bugüne dek en iyi dereceyi Özdemir Atman'ın sahip olduğu Bold Pilot (02:26:22) isimli tay 1996 yılında elde etti.

En çok hangi jokey Gazi Koşusu'nu kazandı?

Mümin Çılgın, Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim 1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile 9 kez kazanarak bu koşuyu en fazla kazanan jokey olma rekorunu elinde tutuyor.

Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017) ve Hep Beraber (2018) isimli safkanlarla son dört yılın galibi olan Ahmet Çelik ise Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey konumunda.

Halis Karataş kaç kez Gazi Koşusu'nu kazandı?

Gazi Koşusu Popular Demand Halis Karataş

Ünlü jokey Halis Karataş'ın 6 Gazi şampiyonluğu bulunuyor. 46 yaşındaki başarılı isim, daha önce Bold Pilot (1996),Popular Demand (2005), Hızel Beyi (2006), Anatoly (2011), Matador Yaşar (2012) ve Blaze to Win (2014) isimli taylarla bu önemli yarışı kazanmıştı.