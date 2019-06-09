Haziranda kar keyfi

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kamp ve doğa yürüyüşü düzenlendi. Sivas Valiliği himayesinde Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK ) organizesiyle başlatılan programda, Kızılırmak'ın doğduğu kaynakların en büyük kolu olan Kızılmezra köyü başlangıcından itibaren Kızılırmak'ı takip ederek, 10 gün boyunca Sivas il merkezine kadar yürüyüş ve kamp yapıldı. Yaklaşık 170 kilometrelik parkur boyunca her yaştan katılımcı, Sivas'ın keşfedilmeyi bekleyen coğrafi ve doğal güzelliklerine şahit oluyor. Kızılırmak'ın doğduğu 2 bin 500 rakımlı Kızıldağ eteklerinden başlayan ilk gün parkurunda, katılımcılar altından ırmağın geçtiği kar kütlesi üzerinde serinleme fırsatı buldu. Katılımcılar yanlarında getirdikleri dut pekmeziyle kar helvası yapmayı da ihmal etmedi.

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