Küçük kızı Esra Erol kurtardı

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında 3 aylık kayıp vakasının çözümü için adım atıldı. Canlı yayına katılan Mehmet Rüzgar, 3 aydır haber alamadığı 14 yaşındaki kızı Gamze Rüzgar'ın eniştesi Mehmet Ali Akkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti. Akkaya canlı yayında stüdyoda gözaltına alındı. 14 yaşındaki kızın dram dolu öyküsü ise izleyicileri hüzünlendirdi. Akkaya'nın aşk mesajları yazarak küçük kızı kandırdığı, ikamet ettiği Gaziantep'e çağırdığı, zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu, uyuşturucuya alıştırarak fuhuşa sürüklediği iddiaları üzerine Esra Erol küçük Gamze'ye Gaziantep'te ulaştı. Gamze Rüzgar Gaziantep'ten canlı yayına katılarak yaşadıklarını anlattı. Rüzgar, teyzesi Damla Akkaya'nın kendisini pavyonlarda konsomatris ve oryantal dansçı olarak çalıştırdığını, bu zulümden kaçarak annesine sığındığını, annesinin ise kızını bin lira karşılığında tüpçü lakaplı Ali Kılınç'a peşkeş çektiğini, bunun üzerine eniştesi Akkaya'nın yanına gittiğini ifade etti. Rüzgar açıklamalarının devamında Akkaya'nın da kendisini 2 ay evinde alıkoyarak ellerini ve ayaklarını bağlayıp kendisiyle zorla cinsel münasebete girdiğini, şiddet gördüğünü, başka erkeklere uyuşturucu karşılığında peşkeş çekildiğini söyledi. Tüm iddiaları canlı yayında reddeden Akkaya, Gaziantep Savcılığı tarafından gözaltı kararı çıkması sebebiyle İstanbul Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

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