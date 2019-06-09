Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak? 9 Haziran Pazar

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre bugün ve yarın Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış bekleniyor. Çoğunlukla gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılar yapıldı. Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk mesai günü olan yarın için vatandaşlar hava durumunu araştırıyor ve "Yarın hava nasıl olacak?" sorusu merak konusu oldu. Hava sıcaklıklarının ise son haftaya kıyasla biraz azalarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN VE YARIN İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ! 9-10 HAZİRAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilir ve saatlik hava durumunu öğrenebilirsiniz. İşte 10 Haziran 2019 tarihli saatlik hava durumu tahminleri...