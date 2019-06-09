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Meteoroloji'den uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak? 9 Haziran

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmin raporlarına göre yurdun birçok kesiminde bugün ve yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur yağışı bekleniyor. 9 günlük bayram tatilinin ardından yarın iş başı yapacak olan vatandaşlar "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 9-10 2019 ve Pazartesi tarihli hava durumu tahmin raporlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.6.2019 18:51
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak? 9 Haziran Pazar

Meteoroloji'den gelen haberine göre bugün ve yarın Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış bekleniyor. Çoğunlukla gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılar yapıldı. Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk mesai günü olan yarın için vatandaşlar hava durumunu araştırıyor ve "Yarın hava nasıl olacak?" sorusu merak konusu oldu. Hava sıcaklıklarının ise son haftaya kıyasla biraz azalarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN VE YARIN İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ! 9-10 HAZİRAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan son tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilir ve saatlik hava durumunu öğrenebilirsiniz. İşte 10 Haziran 2019 tarihli saatlik hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak? 9 Haziran Pazar
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