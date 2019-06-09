Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 9 Haziran 2019 bilet sorgulama burada!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (9 Haziran 2019) Milli Piyango çekilişi ile sona erdi. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de...

Milli Piyango çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden çekildi ve merakla bekleyen on binlerce şans oyunu takipçisi tarafından takip edildi.

İşte Milli Piyango'nun bugünkü çekilişinde kazandıran şanslı numaralar...