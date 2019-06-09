Munzur Nehri’nde görkemli buluşma

BUGÜN NELER OLDU

Tunceli'yevali olarak atanan ve 2 yıl da kayyum belediye başkanı olarak görev yapan Tuncay Sonel, yaptığı hizmetlerle kente büyük bir değişim ve dönüşüm yaşattı. İki yıl öncesinde çöplerden ve molozlardan geçilmeyen Munzur Çayı'nın kenarında şimdi parklar, bahçeler, havuzlar, kır bahçeleri, lunapark, spor tesisleri, seyir terasları, gondollar ve gezi tekneleri yerini aldı. Yaşanan bu değişimin ardından Tunceli önce, Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Şimdi de, 20 ülkeden gelen 800 sporcu, teknik heyet, hakem ve görevlinin katıldığı Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Yarın start alacak olan şampiyonada sporcular, Munzur Nehri'nde kıyasıya mücadele edecek. SABAH'a konuşan Vali Sonel şunları söyledi: "Tunceli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanlıkların katkıları, terörle mücadeleki başarılı çalışmaları ile huzur ve turizm şehri kimliği kazandı. 2017'de Munzur Nehri'nin 36 kilometrelik bölümünün Dünya Rafting Federasyonu (WRF) tarafından resmi rafting parkuru ilan edildi. Bu şampiyonada, dünyanın en iyi sporcuları Munzur'un coşkun sularında yarışacak."