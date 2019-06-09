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Otomobil 80 metrelik uçuruma yuvarlandı, sürücü kurtarıldı

Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kontrolden çıkan otomobil uçurumdan 80 metre aşağı yuvarlandı. Yaralı sürücü Harun Taner'in araması sonucu kaza yerini bulan ekipler, sürücüyü halatla çekerek yukarı çıkardı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 9.6.2019 11:10
Otomobil 80 metrelik uçuruma yuvarlandı, sürücü kurtarıldı

Kaza, saaat 08.30 sıralarında D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Harun Taner yönetimindeki 06 BB 9523 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazada 80 metre aşağıda durabilen otomobilin sürücüsü Harun Taner yaralandı. Kazayı kimsenin görmemesi nedeniyle kendisine yardım gelmediğini fark eden sürücü durumu yakınlarına telefonla anlattı. Bölgeye 112 Acil, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

UÇURUMDAN HALATLA ÇIKARDILAR

Sürücünün tarifi sonucu kazanın yaşandığı yer bulundu. Ekipler halatlarla sedyeye bağladıkları Harun Taner'i yukarıya çekerek kurtardı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Otomobil 80 metrelik uçuruma yuvarlandı, sürücü kurtarıldı
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