Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Otomobil bariyerlere çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı

'nun Araç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada, 2 kardeş öldü, anne-baba ile diğer çocukları yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2019 15:59
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye 5 kilometre mesafede meydana geldi. İstanbul'dan Samsun'a giden Hakan Yılmaz (42) yönetimindeki 55 RK 961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, savruldu. Kazada otomobilden fırlayan İremnur Yılmaz (16) ile kardeşi Sait (14) hayatını kaybetti, baba Hakan Yılmaz, eşi Leyla (43) ile diğer çocuklar Zeynep Zeren (6) ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EMNİYET KEMERLERİ TAKILI DEĞİLDİ

Kaza sırasında emniyet kemerleri takılı olmadıkları öğrenilen İremnur ile Sait Yılmaz'ın cenazeleri ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN