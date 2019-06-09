Son Dakika haber: 86 model Kartal'a yapılanları görenler şoke oluyor! İşte o benzersiz araba!

Yolda gezerken bile görenlerin kendisini durdurup bu aracı nasıl bu hale getirdiğini sorduklarını dile getiren oto tamircisi Soydan Demir, tam 50 bin TL harcayarak hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti. Efsane Tofaş otomobilini önce ortadan ikiye kestiğini söyleyen Demir, daha sonraki aşamaları da anlattı.

Bursa'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini kamyonete çevirdi. Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten Demir, "Çocukluk hayalime kavuştum. Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu" dedi.