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Tabancayla oynarken arkadaşını vurdu

'nın İnegöl ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Fethi A.'nın (33) oynadığı tabanca, ateş aldı. Tabancadan çıkan merminin ayağına isabet ettiği arkadaşı Mehmet G. (26), yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2019 09:14
Tabancayla oynarken arkadaşını vurdu

Olay, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşları Mehmet G. ve Emre C. ile birlikte alkol olan Feti A., belinden tabancasını çıkarıp oynamaya başladı. Bu sırada tabanca ateş aldı. Çıkan mermi, Mehmet G.'nin sol ayağına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet G.,, iki arkadaşı tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Mehmet G.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Fethi A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Tabancayla oynarken arkadaşını vurdu
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