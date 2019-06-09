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Tacizi duyan vatandaş çılgına döndü! Az kalsın linç ediyorlardı...

'nin Gölcük ilçesinde sokaktaki genç kızlara sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahıslar, toplanan kalabalık tarafından linç edilmek istedi. Polisin biber gazı ile dağıttığı kalabalıktan 20 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 9.6.2019 10:32
Tacizi duyan vatandaş çılgına döndü! Az kalsın linç ediyorlardı...

Olay, akşam saatlerinde Gölcük Yüzbaşılar sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüzbaşılar Sahilinde alkol alan bir grup, yolda yürüyen genç kızlara laf attı. Çevrede bulunanlar da şahıslara tepki gösterdi.

Genç kızlara laf attığı iddia edilen gençlere linç girişimi

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın duyulması sonrasında alana gelen kalabalık, sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahısları linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafların dağılmasını istedi. Taraflar dağılmayınca biber gazı ile müdahale edildi. Olaya karışan 20 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yaşanan gerginlik bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırması ve polisin müdahalesi görünüyor.

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Tacizi duyan vatandaş çılgına döndü! Az kalsın linç ediyorlardı...
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