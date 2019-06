Uzayda da Türkiye var

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) 100'üncü kuruluş yılı kutlamaları kapsamında dünya genelinde bir ötegezegen isimlendirme kampanyası başlattı. Kampanya her ülkeye isim verilecek bir yıldız ve bu yıldızın yörüngesinde dolanan bir ötegezegen sunuyor. Ülkeler bu gökcisimlerine özel isimler verebilecek. 70'ten fazla ülkenin katıldığı bu kampanyada ülkeler kendi kamuoyu yoklamaları ile bu isimleri belirleyecekler. Bu girişimle evrendeki yerimiz ve gezegenemizin olası başka uygarlıklar tarafından nasıl anlaşılabileceği hakkında bir farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. 2015'te ilki yapılan "Ötegezegen İsimlendirme" (NameExoWorlds) kampanyasında 19 ötegezegen isimlendirilmişti. Şimdi, IAU100 etkinlikleri kapsamında yürütülen bu ikinci kampanyada her ülkeye özel bir ötegezegen belirlendi. Ötegezegenler o ülkelerin coğrafi konumları ve dolayısıyla o gökcisminin o ülkeden görülebilmesi dikkate alınarak belirlendi. Her ülkeye tahsis edilen yıldız (ötegezegenin yörüngesinde dolandığı) küçük teleskoplarla görülebilecek parlaklıkta seçildi. Yıldızlara ve ötegezegenlere isim verme kampanyası tarihte yalnızca ikinci defa gerçekleşiyor. Ulusal düzeyde ülkelerin astronomi dernekleri ve bu kampanya için oluşturulan ötegezegen isimlendirme komiteleri çalışmaları yürütürken Türkiye'de Türk Astronomi Derneği (TAD) bu etkinlikleri koordine edecek.TAD Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük "Hem ötegezegen isimlendirme kampanyası için hem de Türkiye'de düzenlenen IAU'nun 100'üncü yıl kutlama etkinlikleri için internet sitemizden kampanya başlattık. Özellikle öğrenciler katılsın istiyoruz. TAD tarafından belirlenen Türkiye Ötegezegen İsimlendirme Komitesi'ni oluşturduk. Bu komite Türkiye için belirlenmiş yıldıza ve ötegezegenine 3 aday isim seçmekten sorumludur" ifadelerini kullandı. Prof. Küçük; "WASP-52 yıldızı ve ötegezegeni Yer'e 457 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır. WASP-52'nin gezegeni yıldıza çok yakın, sıcak bir gaz devidir. Bu nedenle, yaşam barındırma olasılığı bulunmamaktadır. WASP- 52 yıldızı Pegasus (Kanatlı At) Takımyıldızında bulunmaktadır ve ilkbahardan sonbahara kadar Türkiye'den gözlenebilmektedir. Ankara'dan rahatlıkla görülebilecek" şeklinde konuştu.