Yapımcıların gözdesi Midyat

Taş evleriyle açık hava müzesini andıran Mardin'in Midyat ilçesinde Müslüman, Hıristiyan ve Ezidi inançlarına mensup farklı din, dil ve kültürden Türk, Kürt, Arap ve Süryaniler yüzyıllardır, kardeşçe bir arada yaşıyor. Midyat, film, dizi ve belgesel çekmek isteyen yapımcıların gözdesi haline geldi. Bugüne kadar "Berivan", "Beşik Kertmesi", "Aşka Sürgün", "Sıla", "Aşk bir Hayal", "Adını Kalbime Yazdım" , "Ay Lav Yu", "Hükümet Kadın 1" ve "Hükümet kadın 2" gibi dizi ve sinema filmlerinin çekildiği kentte şu an "Hercai" adlı dizi ve bir Güneydoğu komedisi olan "Muhteşem Üçlü" adlı sinema filminin çekimleri sürüyor. Muhteşem Üçlü'de, çok sayıda Midyatlı da rol alıyor. Filmin başrol oyuncularından Aybike Turan (Meral) "Bütün şehir bir filim seti gibi" dedi. Yönetmen Kaptan'da, "Yardımcı oyuncularımız hepsi Midyatlı, Mardinli" diye konuştu.



Mehmet İŞ

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